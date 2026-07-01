Informations pratiques

Haguenau

Le Grand n’importe Quizzz !!!

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:45:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez tester ce jeu de plateau géant imaginé par l’équipe de La Mauvaise Joueuse ! Une soirée conviviale mêlant quiz, défis et bonne humeur, avec un cadeau à la clé pour l’équipe gagnante.

On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar !

Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…

Un grand n’importe quizzz !!!

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le quiz se déroule en équipe, il y a environ 30 questions.

Le quiz est par écrit sur ardoise (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come try out this giant board game created by the team at La Mauvaise Joueuse! A fun-filled evening combining quizzes, challenges, and good cheer, with a prize up for grabs for the winning team.

L’événement Le Grand n’importe Quizzz !!! Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau