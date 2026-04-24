La forêt à poney ! Haguenau
La forêt à poney ! Haguenau dimanche 19 juillet 2026.
Haguenau
La forêt à poney !
Route forestière de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le temps d’une promenade en poney, venez faire découvrir à vos enfants le cadre naturel exceptionnel offert par la Forêt Indivise de Haguenau.
Le temps d’une promenade en poney, venez faire découvrir à vos enfants le cadre naturel exceptionnel offert par la Forêt Indivise de Haguenau.
Sortie adaptée aux enfants de 4 à 12 ans. Accompagnement obligatoire d’un adulte par enfant. Participation limitée à 10 enfants par départ. Sortie payante 10 € par enfant à poney.
Quatre départs ; 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
Chaussures et vêtements adaptés (bombes fournies).
Inscription obligatoire au plus tard le vendredi 17 juillet à 17H. .
Route forestière de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71
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English :
During a pony ride, come and let your children discover the exceptional natural setting offered by the Haguenau Forest.
L’événement La forêt à poney ! Haguenau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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