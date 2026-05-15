Haguenau

Opération Ça plane pour elles

9 Rue Maryse Bastié Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez prendre de la hauteur en profitant d’un magnifique vol en planeur lors de l’opération Ça plane pour elles .

Venez prendre de la hauteur et découvrir Haguenau sous un autre angle en profitant d’un magnifique vol en planeur lors de l’opération Ça plane pour elles qui favorise la pratique de ce sport au féminin.

A cette occasion, les vols pour les femmes seront au tarif réduit de 90 euros (contre 120 euros en temps normal).

N’hésitez pas à nous contacter. .

9 Rue Maryse Bastié Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 92 90 72 philippe.werle@sfr.fr

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English :

Take to the skies and enjoy a magnificent glider flight during the Ça plane pour elles operation.

L’événement Opération Ça plane pour elles Haguenau a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau