Haguenau

À la découverte de la Forêt d’Exception® à vélo

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Denis propose un circuit accompagné et guidée pour explorer la Forêt d’Exception® de Haguenau, tout en sillonnant ses sentiers et chemins au guidon d’un vélo à assistance électrique Moustache.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Denis propose un circuit accompagné et guidée pour explorer la Forêt d’Exception® de Haguenau, tout en sillonnant ses sentiers et chemins au guidon d’un vélo à assistance électrique Moustache. Imprégnez vous de la nature environnante et laissez-vous porter par les doux murmures des feuilles dansantes et le chant des oiseaux. Profitez de cette escapade pour vous ressourcer, vous oxygéner et vous émerveiller devant les paysages luxuriants qui s’offrent à vous. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, cette expérience unique vous promet des souvenirs inoubliables au cœur de la nature préservée de Haguenau. Prévoir une tenue adaptée, des lunettes de soleil et une gourde. .

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 88 08 51 info@adn-ebikes.com

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English :

Denis offers a guided tour of the Forêt d’Exception® de Haguenau, exploring its trails and paths on a Moustache electric bike.

L’événement À la découverte de la Forêt d’Exception® à vélo Haguenau a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau