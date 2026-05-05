Haguenau

Circuit vélo sur les traces des fermes du nord de Haguenau

1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Christophe propose un parcours à vélo d’environ 2h30 retraçant l’histoire singulière des fermes autrefois appelées censes dispersées dans la clairière agricole en périphérie de la ville médiévale (uniquement partie nord).

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Christophe propose un parcours à vélo d’environ 2h30 retraçant l’histoire singulière des fermes autrefois appelées censes dispersées dans la clairière agricole en périphérie de la ville médiévale (uniquement partie nord).

S’équiper de son propre vélo. Casque obligatoire. Annulé en cas de pluie. Cycliste habitués à rouler sur route et chemin de terre. .

1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christophe proposes a 2h30 bike tour retracing the singular history of the farms, formerly known as censes, scattered across the agricultural clearing on the outskirts of the medieval town (northern part only).

L’événement Circuit vélo sur les traces des fermes du nord de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau