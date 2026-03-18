Foulées de Haguenau

115 Grand’Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 07:15:00

fin : 2026-05-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Les Foulées de Haguenau reviennent le jeudi 14 mai 2026 au cœur de Haguenau ! Des courses pour tous les âges et tous les niveaux marche nordique, 5 km, 10 km et des courses pour les plus jeunes (7/15 ans).

Les Foulées de Haguenau reviennent le jeudi 14 mai 2026 au cœur de Haguenau !

Des courses pour tous les âges et tous les niveaux marche nordique, 5 km, 10 km et des courses pour les plus jeunes (7/15 ans).

Nouveauté cette année venez retirer votre dossard la veille, le mercredi 13 mai de 18h30 à 20h à la Halle aux houblons !

Informations et règlement de la course sur le site officiel haguenau-athletisme.fr/foulees-de-haguenau .

115 Grand’Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 36 01 02 contact@haguenau-athletisme.fr

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English :

Les Foulées de Haguenau returns to the heart of Haguenau on Thursday, May 14, 2026! Races for all ages and abilities: Nordic walking, 5km, 10km and races for younger runners (7/15 years).

L’événement Foulées de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau