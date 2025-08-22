Le grand tour Haguenau-Eschbach Haguenau Bas-Rhin
Le grand tour Haguenau-Eschbach Haguenau Bas-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Le grand tour Haguenau-Eschbach
Le grand tour Haguenau-Eschbach 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :
Das historische Erbe und das Naturerbe schließen sich auf diesem Rundweg nordwestlich des ungeteilten Waldes zusammen, der Sie durch die Kiefernwälder und Laubbestände, die Felder und das charmante Dorf Eschbach führt, das am Waldrand entlang verläuft.
http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99
English :
The historical past and the natural environment are linked on this northwestern route through the unique countryside, which leads you through the Kiefernwälder and Laubbestände, the Felder and the charming village of Eschbach, which leads to the lake.
Deutsch :
Italiano :
Il passato storico e l’ambiente naturale sono legati insieme in questo sentiero nord-occidentale attraverso un paesaggio unico, che vi porta attraverso i Kiefernwälder e i Laubbestände, il Felder e l’incantevole villaggio di Eschbach, che conduce al lago.
Español :
El pasado histórico y el entorno natural se unen en este sendero del noroeste que atraviesa un paisaje único y que le lleva a través de los Kiefernwälder y los Laubbestände, el Felder y el encantador pueblo de Eschbach, que conduce al lago.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace