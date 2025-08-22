Le circuit du Blumengarten Haguenau Bas-Rhin

Le circuit du Blumengarten

Le circuit du Blumengarten Route de Schwabwiller 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Partez à la découverte de certains arbres remarquables de la Forêt d’Exception® de Haguenau. Uniques par leur taille, leur âge, leur histoire, leur originalité ou encore leur forme, ils font partie du patrimoine naturel et culturel de la forêt de Haguenau, à qui ils donnent son identité. Un cheminement spécifique rejoint le pin sylvestre remarquable.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Discover some of the remarkable trees of the Haguenau Forest of Exception®. Unique by their size, their age, their history, their originality or their shape, they are part of the natural and cultural heritage of the Haguenau forest, to which they give their identity. A specific pathway leads to the remarkable Scots pine.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu einigen bemerkenswerten Bäumen im Forêt d’Exception® de Haguenau. Einzigartig aufgrund ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Geschichte, ihrer Originalität oder auch ihrer Form sind sie Teil des Natur- und Kulturerbes des Waldes von Haguenau, dem sie seine Identität verleihen. Ein spezieller Weg führt zu der bemerkenswerten Waldkiefer.

Italiano :

Scoprite alcuni degli straordinari alberi della Foresta d’eccezione di Haguenau®. Unici per dimensioni, età, storia, originalità o forma, fanno parte del patrimonio naturale e culturale della foresta di Haguenau, alla quale conferiscono la loro identità. Un percorso specifico conduce al notevole pino silvestre.

Español :

Descubra algunos de los árboles más notables del Bosque de Excepción de Haguenau®. Únicas por su tamaño, edad, historia, originalidad o forma, forman parte del patrimonio natural y cultural del bosque de Haguenau, al que dan su identidad. Una vía específica conduce al notable pino silvestre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace