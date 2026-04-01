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Conférence Gestion de vos finances personnelles Haguenau

Conférence Gestion de vos finances personnelles Haguenau jeudi 30 avril 2026.

Adresse : 24 rue du maire André Traband

Ville : 67500 Haguenau

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Haguenau

Conférence Gestion de vos finances personnelles

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 20:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Des difficultés à tenir et gérer votre budget ? Un changement de situation à venir qui va impacter votre budget ? L’UDAF 67 en partenariat avec la médiathèque de Haguenau vous propose un temps de rencontre autour de la gestion budgétaire pour vous donner des conseils et des outils !
Des difficultés à tenir et gérer votre budget ?
Un changement de situation à venir qui va impacter votre budget ?
L’UDAF 67 en partenariat avec la médiathèque de Haguenau vous propose un temps de rencontre autour de la gestion budgétaire pour vous donner des conseils et des outils !
Comme toutes les animations du réseau TILT, cette réunion est gratuite et ouverte à tous. 0  .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10  mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

Are you having trouble managing your budget? Are you facing a change in your situation that will have an impact on your budget? UDAF 67, in partnership with the Haguenau media library, is organizing a meeting on budget management to give you advice and tools!

L’événement Conférence Gestion de vos finances personnelles Haguenau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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