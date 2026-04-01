Conférence Gestion de vos finances personnelles Haguenau
Conférence Gestion de vos finances personnelles Haguenau jeudi 30 avril 2026.
Haguenau
Conférence Gestion de vos finances personnelles
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 20:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Des difficultés à tenir et gérer votre budget ? Un changement de situation à venir qui va impacter votre budget ? L’UDAF 67 en partenariat avec la médiathèque de Haguenau vous propose un temps de rencontre autour de la gestion budgétaire pour vous donner des conseils et des outils !
Des difficultés à tenir et gérer votre budget ?
Un changement de situation à venir qui va impacter votre budget ?
L’UDAF 67 en partenariat avec la médiathèque de Haguenau vous propose un temps de rencontre autour de la gestion budgétaire pour vous donner des conseils et des outils !
Comme toutes les animations du réseau TILT, cette réunion est gratuite et ouverte à tous. 0 .
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
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English :
Are you having trouble managing your budget? Are you facing a change in your situation that will have an impact on your budget? UDAF 67, in partnership with the Haguenau media library, is organizing a meeting on budget management to give you advice and tools!
L’événement Conférence Gestion de vos finances personnelles Haguenau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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