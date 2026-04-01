Haguenau

Choco’Vino L’accord parfait entre vin et chocolat.

50 Route de Bitche Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-22 2026-09-26 2026-10-24

Laissez-vous guider à travers une dégustation commentée où vins et chocolats se répondent avec finesse, révélant toute la richesse des saveurs alsaciennes. Une expérience sensorielle d’une heure, ponctuée de 3 accords vins & chocolats à savourer.

Une rencontre élégante entre deux produits emblématiques du terroir.

Avec l’atelier Choco’vino, découvrez une expérience unique autour de l’accord vin et chocolat, en partenariat avec le vigneron alsacien Bott Frères.

Laissez-vous guider à travers une dégustation commentée où vins et chocolats se répondent avec finesse, révélant toute la richesse des saveurs alsaciennes.

Une expérience sensorielle d’une heure, ponctuée de 3 accords vins & chocolats à savourer.

À vivre entre amis, en famille ou en groupe, pour un moment original et gourmand. .

50 Route de Bitche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 95 95 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

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English :

Let us guide you through a commented tasting where wines and chocolates meet with finesse, revealing all the richness of Alsatian flavors. A one-hour sensory experience, punctuated by 3 wine & chocolate pairings to savor.

L’événement Choco’Vino L’accord parfait entre vin et chocolat. Haguenau a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau