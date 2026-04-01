Tournoi Open International du Sandhaas 2026 Haguenau
Tournoi Open International du Sandhaas 2026 Haguenau samedi 25 avril 2026.
Haguenau
Tournoi Open International du Sandhaas 2026
8 rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Duels d’escrime, précision et adrénaline au rendez-vous ! Un tournoi spectaculaire avec combats, démonstrations et ambiance festive pour toute la famille.
Préparez-vous à vivre des duels épiques, des gestes précis et une ambiance électrique ! Que vous soyez passionné d’escrime, sportif ou simplement en quête d’un spectacle captivant, ce tournoi est fait pour vous. Venez encourager nos athlètes, découvrir l’art de l’escrime et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis.
Programme
Samedi 25 avril Individuel
Catégories
– M11 Fleuret début 9h
– M9 Fleuret début 12h30
– M13 Fleuret début 12h30
– M15 Fleuret début 16h30
– Seniors Vétérans Fleuret & Épée début 16h30
Démonstration escrime artistique & sabre laser 15h30
Dimanche 26 avril Équipes (2 tireurs)
Catégories
– M13 M15 Seniors Vétérans Début 09h30
– M9 M11 Début 13h30
Démonstration escrime artistique & sabre laser 15h
Pourquoi venir ?
– Des combats haletants et des démonstrations techniques
– Une ambiance conviviale et festive
– L’occasion de rencontrer des escrimeurs passionnés
Partagez l’événement et invitez vos proches ! Plus nous serons nombreux, plus l’énergie sera intense !
On compte sur vous pour faire de ce tournoi un succès ! 0 .
8 rue du Tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 28 51 08 melina.lheraud@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fencing duels, precision and adrenaline! A spectacular tournament with fights, demonstrations and a festive atmosphere for the whole family.
L’événement Tournoi Open International du Sandhaas 2026 Haguenau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Food Truck Festival 2026 Haguenau 18 avril 2026
- Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club Haguenau 19 avril 2026
- Les AlsaCo Revue Tyrol, Venedig…oder Mars?? Haguenau 19 avril 2026
- Bijoux Bijoux, Ancienne Banque de France, Haguenau 24 avril 2026
- Tournoi de jeux de société PETIT BAC Haguenau 25 avril 2026