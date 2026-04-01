Haguenau

Tournoi Open International du Sandhaas 2026

8 rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Duels d’escrime, précision et adrénaline au rendez-vous ! Un tournoi spectaculaire avec combats, démonstrations et ambiance festive pour toute la famille.

Préparez-vous à vivre des duels épiques, des gestes précis et une ambiance électrique ! Que vous soyez passionné d’escrime, sportif ou simplement en quête d’un spectacle captivant, ce tournoi est fait pour vous. Venez encourager nos athlètes, découvrir l’art de l’escrime et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis.

Programme

Samedi 25 avril Individuel

Catégories

– M11 Fleuret début 9h

– M9 Fleuret début 12h30

– M13 Fleuret début 12h30

– M15 Fleuret début 16h30

– Seniors Vétérans Fleuret & Épée début 16h30

Démonstration escrime artistique & sabre laser 15h30

Dimanche 26 avril Équipes (2 tireurs)

Catégories

– M13 M15 Seniors Vétérans Début 09h30

– M9 M11 Début 13h30

Démonstration escrime artistique & sabre laser 15h

Pourquoi venir ?

– Des combats haletants et des démonstrations techniques

– Une ambiance conviviale et festive

– L’occasion de rencontrer des escrimeurs passionnés

Partagez l’événement et invitez vos proches ! Plus nous serons nombreux, plus l’énergie sera intense !

On compte sur vous pour faire de ce tournoi un succès ! 0 .

8 rue du Tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 28 51 08 melina.lheraud@gmail.com

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English :

Fencing duels, precision and adrenaline! A spectacular tournament with fights, demonstrations and a festive atmosphere for the whole family.

L’événement Tournoi Open International du Sandhaas 2026 Haguenau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau