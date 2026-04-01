Haguenau

Tournoi de jeux de société PETIT BAC

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez participer au tournoi de Petit Bac !

Venez participer au tournoi de Petit Bac !

Vous écrivez super rapidement ?

Les mots n’ont aucun secret pour vous ?

et vous êtes surentraîné.e pour trouver une fleur? un métier? un légume? un prénom féminin? …

avec n’importe quelle lettre de l’alphabet ?

A vos stylos ! Prêt.e.s ? C’est partiiiii !

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

L’animation débutera à 16h.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 15h30 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Vous aurez un animateur tout au long de la fin d’aprèm.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour le.la gagnant.e !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the Petit Bac tournament!

L’événement Tournoi de jeux de société PETIT BAC Haguenau a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau