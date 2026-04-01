Haguenau

Laissez vous emporter par la magie du Gospel

Missions africaines Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 21:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le group Melody Gospel vous invite à un voyage musical unique à partir de 17h00. Une parenthèse enchantée, dirigée par Fanuel Apetcho, pour finir le week-end en beauté.

Le dimanche 26 avril, la chapelle des Missions Africaines de Haguenau résonnera de chants d’espoir et de fraternité.

Le group Melody Gospel vous invite à un voyage musical unique à partir de 17h00.

Une parenthèse enchantée, dirigée par Fanuel Apetcho, pour finir le week-end en beauté. .

Missions africaines Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 51 82 50 guillemetcatherine67@gmail.com

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English :

The Melody Gospel group invites you on a unique musical journey starting at 5:00 pm. An enchanted interlude, led by Fanuel Apetcho, to end the weekend on a high note.

L’événement Laissez vous emporter par la magie du Gospel Haguenau a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau