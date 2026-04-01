Laissez vous emporter par la magie du Gospel Haguenau
Laissez vous emporter par la magie du Gospel Haguenau dimanche 26 avril 2026.
Haguenau
Laissez vous emporter par la magie du Gospel
Missions africaines Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 21:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le group Melody Gospel vous invite à un voyage musical unique à partir de 17h00. Une parenthèse enchantée, dirigée par Fanuel Apetcho, pour finir le week-end en beauté.
Le dimanche 26 avril, la chapelle des Missions Africaines de Haguenau résonnera de chants d’espoir et de fraternité.
Le group Melody Gospel vous invite à un voyage musical unique à partir de 17h00.
Une parenthèse enchantée, dirigée par Fanuel Apetcho, pour finir le week-end en beauté. .
Missions africaines Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 51 82 50 guillemetcatherine67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Melody Gospel group invites you on a unique musical journey starting at 5:00 pm. An enchanted interlude, led by Fanuel Apetcho, to end the weekend on a high note.
L’événement Laissez vous emporter par la magie du Gospel Haguenau a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Food Truck Festival 2026 Haguenau 18 avril 2026
- Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club Haguenau 19 avril 2026
- Les AlsaCo Revue Tyrol, Venedig…oder Mars?? Haguenau 19 avril 2026
- Bijoux Bijoux, Ancienne Banque de France, Haguenau 24 avril 2026
- Tournoi Open International du Sandhaas 2026 Haguenau 25 avril 2026