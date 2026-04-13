Bijoux Bijoux, Ancienne Banque de France, Haguenau

Bijoux Bijoux 24 – 26 avril Ancienne Banque de France Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Organisé par la frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), cet événement inédit réunira 18 créateurs sélectionnés pour l’excellence de leur savoir-faire et la singularité de leur démarche artistique.

À la croisée de l’art, de l’artisanat et du design, le bijou contemporain est un champ d’expérimentation riche et exigeant. Orfèvres, joailliers, créateurs de bijoux contemporains, verriers, céramistes : les professionnels sélectionnés présenteront des pièces récentes témoignant d’une recherche formelle affirmée, d’une maîtrise technique et d’une sensibilité artistique développée.

Métaux précieux ou patinés, pierres, matières naturelles ou matériaux inattendus : chaque créateur façonne la matière avec précision, patience et inventivité. Finesse d’un sertissage, délicatesse d’une ciselure, équilibre d’une ligne, audace d’un volume… Autant de gestes et de détails qui révèlent l’excellence des métiers d’art.

Durant trois jours, visiteurs, amateurs et collectionneurs pourront déambuler parmi les stands, échanger avec les artisans d’art et découvrir des pièces uniques ou en petites séries, porteuses d’émotion et d’identité.

À la recherche de créations audacieuses, intemporelles ou simplement d’une belle découverte artistique, Bijoux Bijoux promet un moment riche en échanges et en émerveillement à ne pas rater !

INFOS PRATIQUES :

Vendredi 24 avril de 14h à 19h

Samedi 25 avril de 10h à 19h

Dimanche 26 avril de 10h à 18h

Entrée libre

Ancienne Banque de France

5 Rue Saint-Georges, 67500 Haguenau

Plus d’informations : https://www.fremaa.com/bijoux-bijoux/

Ancienne Banque de France 5 Rue Saint-Georges, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « https://www.fremaa.com/bijoux-bijoux/ »}]

Du 24 au 26 avril 2026, l’ancienne Banque de France de Haguenau accueillera la toute première édition de Bijoux Bijoux, une expo-vente entièrement consacrée au bijou contemporain. exposition bijoux