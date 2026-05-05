Alors raconte Haguenau
Alors raconte Haguenau mercredi 20 mai 2026.
Haguenau
Alors raconte
24 André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Comme chaque mois, retrouvez une séance de contes ou de lectures pour les enfants à partir de 4 ans.
Comme chaque mois, retrouvez une séance de contes ou de lectures pour les enfants à partir de 4 ans. 0 .
24 André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
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English :
As every month, enjoy a storytelling or reading session for children aged 4 and over.
L’événement Alors raconte Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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