Haguenau

Alors raconte

24 André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Comme chaque mois, retrouvez une séance de contes ou de lectures pour les enfants à partir de 4 ans.

Comme chaque mois, retrouvez une séance de contes ou de lectures pour les enfants à partir de 4 ans. 0 .

24 André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

As every month, enjoy a storytelling or reading session for children aged 4 and over.

L’événement Alors raconte Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau