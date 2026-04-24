Haguenau

8ème salon minéraux fossiles et bijoux

204 grand rue 204 grand rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Ce salon axé sur les minéraux, fossiles et bijoux à base de pierre(s) recense un peu plus de 20 exposants régionaux (commerçant ou artisans) qui proposent au public ce qu’ils ont déniché ou produit. Des merveilles issues de la terre pour collectionneurs ou débutants, voire sublimés pour être portés en bijoux.

Ce salon axé sur les minéraux, fossiles et bijoux à base de pierre(s) recense un peu plus de 20 exposants régionaux (commerçant ou artisans) qui proposent au public ce qu’ils ont déniché ou produit. Des merveilles issues de la terre pour collectionneurs ou débutants, voire sublimés pour être portés en bijoux. .

204 grand rue 204 grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 15 94 73 eurycormus@gmail.com

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English :

This show, which focuses on minerals, fossils and stone jewelry, features just over 20 regional exhibitors (dealers and craftsmen) offering the public what they’ve unearthed or produced. Wonders from the earth for collectors or beginners, even sublimated to be worn as jewelry.

L’événement 8ème salon minéraux fossiles et bijoux Haguenau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau