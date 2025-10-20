Le festival L’Humour des Notes Haguenau

Le festival L'Humour des Notes Haguenau vendredi 8 mai 2026.

Le festival L'Humour des Notes

Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-17

2026-05-08

Le festival L'Humour des Notes est de retour à Haguenau, plus héroïque que jamais ! Le festival L'Humour des Notes revient pour proposer le meilleur des arts de la rue et de l'humour musical au cœur de Haguenau.

Pour cette 34ème édition, le festival L’Humour des Notes revient pour proposer le meilleur des arts de la rue et de l’humour musical au cœur de Haguenau. Venez vivre plus de 230 événements au Théâtre, dans la rue, au Village des Enfants mais aussi plus largement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour vivre ensemble ces 9 jours explosifs à travers une multitude d’événements festifs disséminés dans toute la Ville de Haguenau !

Programme à venir en avril 2026. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

English :

The L?Humour des Notes festival returns to Haguenau, more heroic than ever! The L?Humour des Notes festival returns to the heart of Haguenau to offer the very best in street arts and musical humor.

German :

Das Festival L’Humour des Notes ist zurück in Haguenau, heroischer als je zuvor! Das Festival L’Humour des Notes kehrt zurück, um das Beste der Straßenkunst und des musikalischen Humors im Herzen von Haguenau anzubieten.

Italiano :

Il festival L’Humour des Notes torna a Haguenau, più eroico che mai! Il festival L?Humour des Notes è tornato, portando il meglio delle arti di strada e dell’umorismo musicale nel cuore di Haguenau.

Espanol :

Vuelve el festival L’Humour des Notes a Haguenau, ¡más heroico que nunca! Vuelve el festival L’Humour des Notes, que trae al corazón de Haguenau lo mejor de las artes de calle y del humor musical.

