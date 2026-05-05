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Fête foraine Haguenau

Fête foraine Haguenau vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Quai des Pêcheurs

Ville : 67500 Haguenau

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Haguenau

Fête foraine

Quai des Pêcheurs Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 13:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous pour petits et grands.
Du 8 au 17 mai, la fête foraine s’installe sur le parking du Quai des Pêcheurs.

Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous pour petits et grands.   .

Quai des Pêcheurs Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71 

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English :

Rides, treats and a festive atmosphere await young and old alike.

L’événement Fête foraine Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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