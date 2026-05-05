Fête foraine Haguenau
Fête foraine Haguenau vendredi 8 mai 2026.
Haguenau
Fête foraine
Quai des Pêcheurs Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 13:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous pour petits et grands.
Du 8 au 17 mai, la fête foraine s’installe sur le parking du Quai des Pêcheurs.
Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous pour petits et grands. .
Quai des Pêcheurs Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71
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English :
Rides, treats and a festive atmosphere await young and old alike.
L’événement Fête foraine Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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