Escape game Mission océan en danger Haguenau
Escape game Mission océan en danger Haguenau mardi 5 mai 2026.
Haguenau
Escape game Mission océan en danger
40 rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-05
L’association Unis-Cité vous invite à partir à l’aventure avec le capitaine Albatros et Broco, son perroquet ! À partir de 2 et jusqu’à 5 joueurs, montez à bord du Unis Pearl pour secourir les océans de la pollution.
L’association Unis-Cité vous invite à partir à l’aventure avec le capitaine Albatros et Broco, son perroquet ! À partir de 2 et jusqu’à 5 joueurs, montez à bord du Unis Pearl pour secourir les océans de la pollution.
Cet escape game a pour objectif d’être ludique, tout en sensibilisant le public à la pollution des océans.
Pour toutes questions, contactez nous par mail. 0 .
40 rue des Carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 58 46 44 environnement.uc.haguenau@gmail.com
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English :
Unis-Cité invites you to set off on an adventure with Captain Albatross and Broco, his parrot! From 2 to 5 players, climb aboard the Unis Pearl to save the oceans from pollution.
L’événement Escape game Mission océan en danger Haguenau a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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