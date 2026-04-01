Haguenau

Atelier à la chocolaterie Daniel Stoffel Choco’Vino l’accord parfait entre vin et chocolat

50 Route de Bitche Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-22 2026-09-26 2026-10-24

Un mariage subtil entre deux produits du terroir. L’accord vin et chocolat se déguste, s »apprécie et s »associe parfaitement.

Une rencontre élégante entre deux produits emblématiques du terroir.

Avec l’atelier Choco’vino, découvrez une expérience unique autour de l’accord vin et chocolat, en partenariat avec le vigneron alsacien Bott Frères.

Laissez-vous guider à travers une dégustation commentée où vins et chocolats se répondent avec finesse, révélant toute la richesse des saveurs alsaciennes.

Une expérience sensorielle d’une heure, ponctuée de 3 accords vins & chocolats à savourer.

À vivre entre amis, en famille ou en groupe, pour un moment original et gourmand. .

50 Route de Bitche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 95 95 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A subtle marriage between two local products. The wine and chocolate pairing is perfect to savor, appreciate and combine.

L’événement Atelier à la chocolaterie Daniel Stoffel Choco’Vino l’accord parfait entre vin et chocolat Haguenau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau