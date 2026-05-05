Les moules à gâteaux alsaciens dans les traditions et la vie quotidienne Haguenau

Haguenau

Les moules à gâteaux alsaciens dans les traditions et la vie quotidienne

1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Au cours du 19° siècle en Alsace, lorsque le niveau de vie s’élève, le monde surtout rural devient demandeur de poteries spécifiques. Elles sont les indicateurs d’une façon de consommer qui se sophistique pour les grandes occasions.

Au cours du 19° siècle en Alsace, lorsque le niveau de vie s’élève, le monde surtout rural devient demandeur de poteries spécifiques. Elles sont les indicateurs d’une façon de consommer qui se sophistique pour les grandes occasions.

Le Musée Alsacien expose certains de ces objets, témoins de cette mode ce sont pour l’essentiel des poteries réservées aux jours de fêtes profanes et religieuses, ainsi qu’à des occasions sociales marquantes comme les mariages. En effet, si ces moules reflètent un certain art de vivre, ils renseignent également sur les traditions. À travers le poupon emmailloté par exemple, se profilent les coutumes autour de la naissance, l’importance d’avoir une progéniture, le rôle des parrains, marraines et sages-femmes. Par leurs formes, les poteries nous renseignent aussi sur les aliments, leurs modes de cuisson, et même la façon dont se nourrissaient les gens à travers des plats collectifs ou cet étonnant œufrier, visible dans la cuisine reconstituée au Musée Alsacien.

Grâce à un prêt particulier, certaines poteries seront visibles de près. Les autres pourront être vues dans les vitrines du Musée Alsacien lors de la visite qui complète la conférence en présence de Marie-Antoinette Klein, guide de la SHAH. .

1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

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English :

During the 19th century in Alsace, when the standard of living rose, the mainly rural world began to demand specific pottery. They were the indicators of a new way of consuming that became more sophisticated for special occasions.

L’événement Les moules à gâteaux alsaciens dans les traditions et la vie quotidienne Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau