Haguenau

Vente solidaire de plein air

99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Découvrez une sélection d’articles autour de l’univers du plein air mobilier de jardin, outillage, bricolage, livres de jardinage, ventilateurs et vêtements d’été neufs. Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant une démarche solidaire.

Découvrez une sélection d’articles autour de l’univers du plein air mobilier de jardin, outillage, bricolage, livres de jardinage, ventilateurs et vêtements d’été neufs. Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant une démarche solidaire. 0 .

99 route de Bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a selection of outdoor-related items: garden furniture, tools, DIY, gardening books, fans and new summer clothes. A great opportunity to make good bargains while supporting a solidarity-based approach.

L’événement Vente solidaire de plein air Haguenau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau