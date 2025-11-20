Foire de Mai

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 08:00:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Commerçants de la ville de Haguenau et commerçants ambulants proposent leurs articles et produits dans les rues pour faire des bonnes affaires et profiter d’une balade shopping dans les rues.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

English :

Haguenau’s shopkeepers and itinerant traders offer their articles and products in the streets to make good deals and enjoy a shopping stroll in the streets.

German :

Händler der Stadt Haguenau und ambulante Händler bieten ihre Artikel und Produkte in den Straßen an, um Schnäppchen zu machen und einen Einkaufsbummel durch die Straßen zu genießen.

Italiano :

I commercianti locali e gli ambulanti di Haguenau offrono i loro prodotti e le loro merci nelle strade per fare affari e godersi lo shopping per le strade.

Espanol :

Los comerciantes locales y los vendedores ambulantes de Haguenau ofrecen sus mercancías y productos en las calles para hacer gangas y disfrutar de un viaje de compras en las calles.

