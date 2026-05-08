Haguenau

Haguenau Chante

2 rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

La chorale Aubépine du club des jeunes retraités de l’AGF de Haguenau organise son évènement annuel autour du chant choral. Tous souhaitent vivre avec le public cette joie de chanter.

La chorale Aubépine du club des jeunes retraités de l’AGF de Haguenau organise son évènement annuel autour du chant choral. En compagnie des trois autres chorales (DECI-DELA de Niederbronn, Les notes du coeur d’Ingwiller et ABRAPA de Haguenau) tous souhaitent vivre avec le public cette joie de chanter. 0 .

2 rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 32 40 a.george@agf67.fr

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English :

The Aubépine choir of the AGF Haguenau young retirees club is organizing its annual choral singing event. All are keen to share their joy of singing with the public.

L’événement Haguenau Chante Haguenau a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau