Haguenau

Conférence Entre nuit et lumière, catholiques, protestants et juifs alsaciens en résistance 1940-1945

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21 16:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Revenons sur les parcours de résistantes et de résistants alsaciens dont l’engagement s’enracine dans des convictions confessionnelles. À l’occasion de l’inauguration du Mur des Noms au Mémorial Alsace-Moselle, prévue au printemps 2026 à Schirmeck, une rencontre pour mettre en lumière quelques-unes de ces histoires.

Revenons sur les parcours de résistantes et de résistants alsaciens dont l’engagement s’enracine dans des convictions confessionnelles. À l’occasion de l’inauguration du Mur des Noms au Mémorial Alsace-Moselle, prévue au printemps 2026 à Schirmeck, une rencontre pour mettre en lumière quelques-unes de ces histoires.

Intervenante Catherine Maurer, professeur en histoire contemporaine, université de Strasbourg 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

Let’s take a look back at the lives of Alsatian resistance fighters whose commitment was rooted in their religious convictions. On the occasion of the inauguration of the Wall of Names at the Alsace-Moselle Memorial, scheduled for spring 2026 in Schirmeck, a meeting to shed light on some of these stories.

L’événement Conférence Entre nuit et lumière, catholiques, protestants et juifs alsaciens en résistance 1940-1945 Haguenau a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau