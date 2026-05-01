Haguenau

Shopping en fête

Grand rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Commerces ouverts, ambiance conviviale et animations rythmeront cette journée placée sous le signe de la fête et de la convivialité.

Shopping en Fête !

Commerces ouverts, ambiance conviviale et animations rythmeront cette journée placée sous le signe de la fête et de la convivialité.

En parallèle, le Festival Humour de Notes se déroulera également en cœur de la ville, ajoutant une touche artistique et musicale à cette journée.

De nombreux spectacles de rue viendront animer les places et les rues du centre-ville, offrant aux visiteurs des moments festifs et surprenants tout au long de la journée.

Une belle occasion de flâner, faire du shopping, profiter des terrasses et partager un moment en famille ou entre amis ! .

Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 01 91 info@cap-alsace.com

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English :

Open shops, a friendly atmosphere and entertainment will punctuate this day of festivities and conviviality.

L’événement Shopping en fête Haguenau a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau