Shopping en fête Haguenau
Shopping en fête Haguenau jeudi 14 mai 2026.
Haguenau
Shopping en fête
Grand rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Commerces ouverts, ambiance conviviale et animations rythmeront cette journée placée sous le signe de la fête et de la convivialité.
Shopping en Fête !
Commerces ouverts, ambiance conviviale et animations rythmeront cette journée placée sous le signe de la fête et de la convivialité.
En parallèle, le Festival Humour de Notes se déroulera également en cœur de la ville, ajoutant une touche artistique et musicale à cette journée.
De nombreux spectacles de rue viendront animer les places et les rues du centre-ville, offrant aux visiteurs des moments festifs et surprenants tout au long de la journée.
Une belle occasion de flâner, faire du shopping, profiter des terrasses et partager un moment en famille ou entre amis ! .
Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 01 91 info@cap-alsace.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open shops, a friendly atmosphere and entertainment will punctuate this day of festivities and conviviality.
L’événement Shopping en fête Haguenau a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Haguenau Chante Haguenau 13 mai 2026
- Foulées de Haguenau Haguenau 14 mai 2026
- Alors raconte Haguenau 20 mai 2026
- Conférence Entre nuit et lumière, catholiques, protestants et juifs alsaciens en résistance 1940-1945 Haguenau 21 mai 2026
- Apéro Concert Solidaire Haguenau 21 mai 2026