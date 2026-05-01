Haguenau

Apéro Concert Solidaire

6 Place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21 23:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Venez partager un moment convivial où musique et solidarité se rencontrent. Dans le cadre du soutien à l’ouverture prochaine du traiteur associatif Mise en Bouche, cet apéro concert propose une ambiance chaleureuse autour de performances musicales, avec l’ensemble des profits reversés au projet Mise en Bouche.

Apéro Concert solidaire au profit de Mise en Bouche !

Venez partager un moment convivial où musique et solidarité se rencontrent. Dans le cadre du soutien à l’ouverture prochaine du traiteur associatif Mise en Bouche, cet apéro concert propose une ambiance chaleureuse autour de performances musicales, avec l’ensemble des profits reversés au projet Mise en Bouche.

La soirée sera animée par la chorale En plein chœur, réunissant des chanteurs aveugles, malvoyants et voyants, pour un moment inclusif et plein d’émotion.

Au programme un verre, une assiette apéro aux saveurs du monde, et un concert engagé pour une belle cause. Une belle occasion de se retrouver, de découvrir des artistes et de soutenir une initiative solidaire.

15€ pour un concert, une assiette apéro et une boisson !

Dans la limite des places disponibles.

Plus d’infos sur le projet Mise en Bouche sur traiteurmeb.fr .

6 Place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 75 60 88 m.denizot@csc-haguenau.fr

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English :

Come and share a convivial moment where music and solidarity meet. As part of our support for the forthcoming opening of the Mise en Bouche catering association, this aperitif concert offers a warm atmosphere and musical performances, with all proceeds going to the Mise en Bouche project.

L’événement Apéro Concert Solidaire Haguenau a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau