Sylvothérapie Haguenau
Sylvothérapie Haguenau samedi 11 juillet 2026.
Sylvothérapie
Route forestière de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 11:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Dans un moment hors du temps au cœur de la forêt, laissez-vous guider par Lucie et Béatrice. Vous découvrirez ce lieu complexe et fascinant à travers des activités sensorielles et ludiques. Grâce à des exercices de respiration et d’étirements, nous ressentirons ensemble les liens qui nous connectent à la nature.
Dans un moment hors du temps au cœur de la forêt, laissez-vous guider par Lucie et Béatrice. Vous découvrirez ce lieu complexe et fascinant à travers des activités sensorielles et ludiques. Grâce à des exercices de respiration et d’étirements, nous ressentirons ensemble les liens qui nous connectent à la nature.
Animation par Lucie TARLAO, animatrice nature et Béatrice Sattler, sylvothérapeute et professeure de yoga.
Sortie adaptée à partir de 14 ans
Nombre de participants limité à 20 personnes
Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 10 juillet jusqu’à 12h00
Gratuit, sur inscription 0 .
Route forestière de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
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English :
Let Lucie and Béatrice guide you through a timeless experience in the heart of the forest. You’ll discover this complex and fascinating place through playful, sensory activities. Through breathing and stretching exercises, we’ll feel together the bonds that connect us to nature.
L’événement Sylvothérapie Haguenau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau