Haguenau

Spectacle Les contes électriques

24 rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un bouquet de contes détournés, déjantés, mouvementés et accompagnés de musique et de chansons. Une autre façon de découvrir les récits d’avant, en prenant le temps de rêver, à toute vitesse !

Un bouquet de contes détournés, déjantés, mouvementés et accompagnés de musique et de chansons. Une autre façon de découvrir les récits d’avant, en prenant le temps de rêver, à toute vitesse !

Une rebelle au bois dormant qui bondit hors de son lit, un chaperon, rouge de colère, qui fait la chasse au chasseur ou un fou bien cavalier qui dame le pion des rois.

Accès Sur inscription inscrire uniquement les enfants

Intervenant Julian Delgrange 0 .

24 rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

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English :

A bouquet of twisted, wacky and lively tales, accompanied by music and song. Another way to discover the tales of yesteryear, taking the time to dream, at full speed!

L’événement Spectacle Les contes électriques Haguenau a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau