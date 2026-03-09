Initiation à la photographie de Nature

À l’intersection de la RD263 et de la route forestière Rendel Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Bien choisir son emplacement ou sa cachette, observer et être patient…venez avec votre matériel photo vous initier à la photo nature pour immortaliser vos plus belles rencontres, aux côtés de Jacky Cunrath et Pierrot Jung. Initiation adaptée à tout âge.

Bien choisir son emplacement ou sa cachette, observer et être patient…venez avec votre matériel photo vous initier à la photo nature pour immortaliser vos plus belles rencontres, aux côtés de Jacky Cunrath et Pierrot Jung. Initiation adaptée à tout âge.

Prendre son appareil photo ou son smartphone.

Nombre de participants limité à 10 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le jeudi 18 juin à 17h

Gratuit, sur inscription 0 .

À l’intersection de la RD263 et de la route forestière Rendel Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Choose your spot or hiding place, observe and be patient… bring your camera and learn nature photography to immortalize your most beautiful encounters, with Jacky Cunrath and Pierrot Jung. Suitable for all ages.

L’événement Initiation à la photographie de Nature Haguenau a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau