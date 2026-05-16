Haguenau

Apéro-concert JIPÉ

24 rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Après 13 ans sans se produire sur scène, Jipé troquera, le temps d’un apéro concert, sa casquette de discothécaire de la médiathèque pour proposer son répertoire mêlant reprises de classiques de la pop/folk américano-britannique et de la chanson française à ses compositions en anglais accompagné simplement de sa guitare ou de son piano.

Après 13 ans sans se produire sur scène, Jipé troquera, le temps d’un apéro concert, sa casquette de discothécaire de la médiathèque pour proposer son répertoire mêlant reprises de classiques de la pop/folk américano-britannique et de la chanson française à ses compositions en anglais accompagné simplement de sa guitare ou de son piano. 0 .

24 rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

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English :

After 13 years without performing on stage, Jipé will swap his media library discotheque hat for an aperitif concert, offering his repertoire of covers of British-American pop/folk and French chanson classics, as well as his own English-language compositions, accompanied only by his guitar or piano.

L’événement Apéro-concert JIPÉ Haguenau a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau