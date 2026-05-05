Haguenau

Visite de la Brasserie Le Refuge

1 Rue Maurice Koechlin Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Raphaël vous délivre avec passion ses secrets de fabrication et les techniques de brassage. La visite prometteuse suivie d’une dégustation vous immerge dans l’art brassicole.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Plongez dans l’univers de la microbrasserie haguenovienne Le Refuge avec Raphael, où la passion et le savoir-faire se rencontrent. Découvrez les secrets de fabrication et les techniques de brassage lors d’une visite captivante, suivie d’une dégustation des bières du moment avec des accords mets/bières qui vous transporteront au cœur de l’art brassicole. .

1 Rue Maurice Koechlin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 raphael@brasserie-lerefuge.fr

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English :

Raphaël shares his brewing secrets and techniques with you. A promising tour followed by a tasting session immerses you in the art of brewing.

L’événement Visite de la Brasserie Le Refuge Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau