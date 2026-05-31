Parc de la Basilique Notre-Dame de Marienthal (67), basilique Notre-Dame Marienthal, Haguenau

Parc de la Basilique Notre-Dame de Marienthal (67) Samedi 4 juillet, 14h30 basilique Notre-Dame Marienthal Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:30:00+02:00

Du 26 juin au 6 juillet 2026, « La Nuit des Églises » revient partout en France. Initiée par l’Église catholique, inscrite depuis 2011 dans le paysage estival des diocèses, cette manifestation cultuelle et culturelle invite le public à découvrir autrement la richesse de notre patrimoine religieux.

À la tombée de la nuit, églises et couvents ouvrent leurs portes pour proposer concerts, expositions, visites guidées, mises en lumière, temps de prière ou encore des animations. En Alsace, une quinzaine de lieux participeront à cette édition, du Sanctuaire de Reinacker à Wuenheim, en passant par Strasbourg et Colmar.

Portée par le Service de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Strasbourg et ses bénévoles, cette programmation ouverte à tous offre une occasion unique de vivre un moment de découverte, de partage et de convivialité dans une atmosphère différente et chaleureuse.

À l’occasion de la Nuit des Églises, une balade méditative « Quelle est belle la Terre » vous invite à découvrir le parc de Basilique Notre-Dame de Marienthal le samedi 4 juillet 2026 à 14h30.

Autour de la figure de Saint François d’Assise, cette promenade sera un moment de contemplation, de paix et de gratitude pour la beauté de la création. Entre nature, silence et spiritualité, chacun est invité à marcher, écouter et s’émerveiller ensemble.

basilique Notre-Dame Marienthal 1 Pl. de la Basilique Marienthal, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Marienthal Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

À l’occasion de la Nuit des Églises, une balade méditative « Quelle est belle la Terre » vous invite à découvrir le parc de Basilique Notre-Dame de Marienthal le samedi 4 juillet 2026 à 14h30. basilique parc