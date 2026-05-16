Vente spéciale musique Haguenau
Vente spéciale musique Haguenau samedi 6 juin 2026.
Haguenau
Vente spéciale musique
99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vente spéciale musique (instruments, partitions, CD, vinyles) , vaisselle en vrac et 50% de remise sur les livres.
Vente spéciale musique (instruments, partitions, CD, vinyles) , vaisselle en vrac et 50% de remise sur les livres. .
99 route de Bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33
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English :
Special music sale (instruments, sheet music, CDs, vinyl), loose crockery and 50% discount on books.
L’événement Vente spéciale musique Haguenau a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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