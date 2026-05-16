Haguenau

Vente spéciale musique

99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vente spéciale musique (instruments, partitions, CD, vinyles) , vaisselle en vrac et 50% de remise sur les livres.

Vente spéciale musique (instruments, partitions, CD, vinyles) , vaisselle en vrac et 50% de remise sur les livres. .

99 route de Bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special music sale (instruments, sheet music, CDs, vinyl), loose crockery and 50% discount on books.

L’événement Vente spéciale musique Haguenau a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau