Haguenau

Salon Made in Alsace

Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Venez célébrer le savoir-faire alsacien et rencontrer plus de 150 exposants passionnés !

Le Salon Made in Alsace revient pour sa 5¿ édition, aux côtés du salon Des Livres Et…

Deux univers à découvrir dans une ambiance conviviale !

Pourquoi venir ? Voici 5 bonnes raisons

1. Soutenir les artisans locaux découvrez et encouragez les talents de notre région

2. Consommer en circuit court moins de kilomètres, plus d’authenticité et de qualité

3. Un événement pour toute la famille animations, rencontres et découvertes pour petits et grands

4. Entrée et animations gratuites durant tout le week-end

5. 100 % gourmand dégustez de délicieuses spécialités alsaciennes sur place .

Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Alsatian know-how and meet over 150 passionate exhibitors!

L’événement Salon Made in Alsace Haguenau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau