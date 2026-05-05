Haguenau

Imaginez la médiathèque du futur

24 André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

En 2001, la médiathèque ouvrait ses portes. Aujourd’hui, elle appartient à votre quotidien. Mais à quoi ressemblera-t-elle quand vos enfants ou petits-enfants l’utiliseront à leur tour ? Nous vous invitons à passer de l’autre côté du miroir pour devenir les créateurs de notre futur commun. Vous pouvez venir avec vos enfants ils sont les premiers concernés !

En 2001, la médiathèque ouvrait ses portes. Aujourd’hui, elle appartient à votre quotidien. Mais à quoi ressemblera-t-elle quand vos enfants ou petits-enfants l’utiliseront à leur tour ?

Nous vous invitons à passer de l’autre côté du miroir pour devenir les créateurs de notre futur commun. Vous pouvez venir avec vos enfants ils sont les premiers concernés ! 0 .

24 André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

In 2001, the media library opened its doors. Today, it’s part of your everyday life. But what will it look like when your children or grandchildren use it in turn? We invite you to go through the looking glass and become the creators of our shared future. You’re welcome to bring your children: they’re the ones who’ll be affected!

L’événement Imaginez la médiathèque du futur Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau