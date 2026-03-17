Sur la piste des arbres remarquables

Route forestière de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Guidés par la Collectivité européenne d’Alsace et la Ville de Haguenau, venez découvrir une partie de ce patrimoine méconnu et comprendre les enjeux liés à sa préservation.

La forêt indivise de Haguenau compte de nombreux arbres remarquables par leur taille, leur histoire, leur situation ou la rareté de leur essence. Guidés par la Collectivité européenne d’Alsace et la Ville de Haguenau, venez découvrir une partie de ce patrimoine méconnu et comprendre les enjeux liés à sa préservation.

Sortie adaptée aux familles

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 22 mai à 17h 0 .

Route forestière de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Guided by the Collectivité européenne d?Alsace and the Ville de Haguenau, come and discover part of this little-known heritage and understand the issues involved in preserving it.

L’événement Sur la piste des arbres remarquables Haguenau a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau