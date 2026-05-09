Haguenau

Le Grand n’importe Quizzz !!!

5 rue du Maréchal Joffre 5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 19:45:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23 2026-05-28

On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar ! Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac… Un grand n’importe quizzz !!!

On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar !

Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…

Un grand n’importe quizzz !!!

Rendez-vous dans le bar à jeux de Haguenau !

Réservation via notre site internet

https://www.lamauvaisejoueuse.fr/Nos-Evenements/Reservation

Merci de préciser

– le Nombre de Personnes

– votre Horaire d’Arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre Numéro de Téléphone

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Le quiz se déroule en équipe.

Le quiz est par écrit (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

Alors on vous attend nombreux ! .

5 rue du Maréchal Joffre 5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

Introducing a giant board game created entirely by the bar team! A mix of TV games, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac… A great n’importe quizzz !!!

L’événement Le Grand n’importe Quizzz !!! Haguenau a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau