Premier sceau de la ville de Haguenau, Musée Historique, Haguenau

Premier sceau de la ville de Haguenau Samedi 23 mai, 17h00 Musée Historique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Pour cette édition 2026 de « La classe, l’œuvre ! », le service des musées de Haguenau accueille une classe de CM1/CM2 bilingue de l’École élémentaire Vieille-Île de Haguenau pour travailler à partir de janvier autour d’une pièce phare de la collection du Musée Historique : le premier sceau de la ville de Haguenau, datant du 13e siècle.

Musée Historique 9 Rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 0388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections de la préhistoire jusqu’au XXe siècle témoignent de l’histoire de la ville.

Collection archéologiques provenant de plus de 750 sépultures de la forêt de Haguenau des périodes de l’âge de bronze et du fer.

Collections diverses (Trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité.

La classe, l’œuvre !

Musées de Haguenau