Haguenau

La fête de l’équitable

1 rue Meyer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, événement national qui se déroulera dans la deuxième quinzaine de mai, l’association Boutique du monde propose un rendez-vous musical et plein de saveurs à Haguenau.

Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, événement national qui se déroulera dans la deuxième quinzaine de mai, l’association Boutique du monde propose un rendez-vous musical et plein de saveurs à Haguenau.

Le samedi 23 mai, de 14 à 18h, une ambiance festive règnera devant la boutique au 1 rue Meyer. On pourra littéralement venir y goûter au commerce équitable avec une dégustation gratuite de produits gourmands, boissons et cocktails.

Une demi-douzaine de musiciens, amis de la boutique et du commerce équitable animeront cet après-midi aux accents des guitares et des chants. L’accès à cet après-midi musical comme aux dégustations est libre et gratuit.

Ce sera l’occasion de découvrir de manière festive cette forme d’échanges commerciaux basés sur le respect des hommes et de la nature, avec notamment une rémunération décente des producteurs. 0 .

1 rue Meyer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 63 47 abdm-haguenau@orange.fr

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English :

As part of Fair Trade Fortnight, a national event taking place in the second half of May, the Boutique du Monde association is offering a musical and tasty rendezvous in Haguenau.

L’événement La fête de l’équitable Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau