Soirée Espagne Haguenau
Soirée Espagne Haguenau samedi 16 mai 2026.
Haguenau
Soirée Espagne
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00
Date(s) :
2026-05-16
En attendant l’été, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse vous propose une soirée aux couleurs de l’Espagne ! Ambiance estivale, boissons rafraîchissantes, planchettes méditerranéennes… Tout sera réuni pour vous faire voyager !
En attendant l’été, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse vous propose une soirée aux couleurs de l’Espagne !
Dress code Espagne.
Un petit verre de sangria offert aux personnes déguisées !
Pour l’occasion, La Mauvaise Joueuse se transforme en bar à tapas le temps d’une soirée ! Ambiance estivale, boissons rafraîchissantes, planchettes méditerranéennes… Tout sera réuni pour vous faire voyager !
Au programme
– Cerveza con limón maison
– Sangria maison, avec ou sans alcool
– Planchettes de tapas
– Dessert espagnol
Rendez-vous dans votre bar à jeux de société de Haguenau ! Places limitées réservation fortement conseillée !
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre nom et prénom
– votre numéro de téléphone
PS Les jeux et les pistes de fléchettes resteront accessibles pendant toute la soirée.
Tous les produits à la carte seront également disponibles ce soir-là. .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
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English :
In anticipation of summer, the La Mauvaise Joueuse games bar invites you to an evening with a Spanish flavour! Summery ambience, refreshing drinks, Mediterranean platters? We’ve got everything you need to take you on a journey!
L’événement Soirée Espagne Haguenau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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