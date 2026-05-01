Haguenau

Soirée Espagne

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :

2026-05-16

En attendant l’été, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse vous propose une soirée aux couleurs de l’Espagne ! Ambiance estivale, boissons rafraîchissantes, planchettes méditerranéennes… Tout sera réuni pour vous faire voyager !

En attendant l’été, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse vous propose une soirée aux couleurs de l’Espagne !

Dress code Espagne.

Un petit verre de sangria offert aux personnes déguisées !

Pour l’occasion, La Mauvaise Joueuse se transforme en bar à tapas le temps d’une soirée ! Ambiance estivale, boissons rafraîchissantes, planchettes méditerranéennes… Tout sera réuni pour vous faire voyager !

Au programme

– Cerveza con limón maison

– Sangria maison, avec ou sans alcool

– Planchettes de tapas

– Dessert espagnol

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société de Haguenau ! Places limitées réservation fortement conseillée !

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre nom et prénom

– votre numéro de téléphone

PS Les jeux et les pistes de fléchettes resteront accessibles pendant toute la soirée.

Tous les produits à la carte seront également disponibles ce soir-là. .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

In anticipation of summer, the La Mauvaise Joueuse games bar invites you to an evening with a Spanish flavour! Summery ambience, refreshing drinks, Mediterranean platters? We’ve got everything you need to take you on a journey!

L’événement Soirée Espagne Haguenau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau