Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Espagne Haguenau

Soirée Espagne Haguenau samedi 16 mai 2026.

Adresse : 5 rue du Maréchal Joffre

Ville : 67500 Haguenau

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Haguenau

Soirée Espagne

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :
2026-05-16

En attendant l’été, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse vous propose une soirée aux couleurs de l’Espagne ! Ambiance estivale, boissons rafraîchissantes, planchettes méditerranéennes… Tout sera réuni pour vous faire voyager !
En attendant l’été, le bar à jeux La Mauvaise Joueuse vous propose une soirée aux couleurs de l’Espagne !

Dress code Espagne.
Un petit verre de sangria offert aux personnes déguisées !

Pour l’occasion, La Mauvaise Joueuse se transforme en bar à tapas le temps d’une soirée ! Ambiance estivale, boissons rafraîchissantes, planchettes méditerranéennes… Tout sera réuni pour vous faire voyager !

Au programme
– Cerveza con limón maison
– Sangria maison, avec ou sans alcool
– Planchettes de tapas
– Dessert espagnol

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société de Haguenau ! Places limitées réservation fortement conseillée !

Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre nom et prénom
– votre numéro de téléphone

PS Les jeux et les pistes de fléchettes resteront accessibles pendant toute la soirée.
Tous les produits à la carte seront également disponibles ce soir-là.   .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47  lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In anticipation of summer, the La Mauvaise Joueuse games bar invites you to an evening with a Spanish flavour! Summery ambience, refreshing drinks, Mediterranean platters? We’ve got everything you need to take you on a journey!

L’événement Soirée Espagne Haguenau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)