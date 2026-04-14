Découverte libre d’un jardin enchanteur, Le jardin enchanté, Haguenau

Découverte libre d’un jardin enchanteur 6 et 7 juin Le jardin enchanté Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

C’est un Jardin citadin, dont la particularité réside dans l’originalité de son aménagement paysager, ainsi que par la présence d’animaux.

Visite nocturne le samedi soir.

Gratuité lors des journées des Rendez-vous aux jardins, sauf pour les visites guidées : 3€, sur rendez-vous.

Le jardin enchanté 6 avenue de Wissembourg, Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 06 07 79 09 00 C’est un jardin citadin constitué de deux ensembles distincts : Un jardin romantique à l’anglaise et un jardin contemporain qui s’articule autour d’un grand bassin géométrique.

L’aménagement paysagé, fruit de l’imagination des propriétaires, associe de façon harmonieuse des vieilles pierres (auges, puits, fontaines…), des animaux en semi-liberté (coqs, canards, oies, tortues, serpents…) et une grande variété végétale. Accès par la route de Wissembourg

C’est un Jardin citadin, dont la particularité réside dans l’originalité de son aménagement paysager, ainsi que par la présence d’animaux.

©Robert Langenbronn