Découverte libre d’un jardin enchanteur, Le jardin enchanté, Haguenau
Découverte libre d’un jardin enchanteur, Le jardin enchanté, Haguenau samedi 6 juin 2026.
Découverte libre d’un jardin enchanteur 6 et 7 juin Le jardin enchanté Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
C’est un Jardin citadin, dont la particularité réside dans l’originalité de son aménagement paysager, ainsi que par la présence d’animaux.
Visite nocturne le samedi soir.
Gratuité lors des journées des Rendez-vous aux jardins, sauf pour les visites guidées : 3€, sur rendez-vous.
Le jardin enchanté 6 avenue de Wissembourg, Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 06 07 79 09 00 C’est un jardin citadin constitué de deux ensembles distincts : Un jardin romantique à l’anglaise et un jardin contemporain qui s’articule autour d’un grand bassin géométrique.
L’aménagement paysagé, fruit de l’imagination des propriétaires, associe de façon harmonieuse des vieilles pierres (auges, puits, fontaines…), des animaux en semi-liberté (coqs, canards, oies, tortues, serpents…) et une grande variété végétale. Accès par la route de Wissembourg
C’est un Jardin citadin, dont la particularité réside dans l’originalité de son aménagement paysager, ainsi que par la présence d’animaux.
©Robert Langenbronn
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club Haguenau 19 avril 2026
- Les AlsaCo Revue Tyrol, Venedig…oder Mars?? Haguenau 19 avril 2026
- Bijoux Bijoux, Ancienne Banque de France, Haguenau 24 avril 2026
- Marché aux plantes Haguenau 28 avril 2026
- Spectacle de l’option théâtre du LEGT Robert Schuman Haguenau 29 avril 2026