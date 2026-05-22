Haguenau

Pièce de théâtre Fino in fundo

2 Place Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 22:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Les collégiens de 4è et 3è du collège Foch, option théâtre, présentent leur création annuelle intitulée Fino in fundo . L’entrée est libre, il y aura un plateau à la sortie pour faire des dons à des associations.

Les collégiens de 4è et 3è du collège Foch, option théâtre, présentent leur création annuelle intitulée Fino in fundo . L’entrée est libre, il y aura un plateau à la sortie pour faire des dons à des associations. 0 .

2 Place Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 94 57 Ce.0672136H@ac-strasbourg.fr

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English :

The 4th and 3rd grade students from Collège Foch, who have a theater option, present their annual creation entitled Fino in fundo . Admission is free, and there will be a tray at the exit for donations to charities.

L’événement Pièce de théâtre Fino in fundo Haguenau a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau