Haguenau

Festival de voitures françaises de 1900 à 1985

1 rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Le Méhari Club de Haguenau vous invite à un festival festif dédié aux voitures anciennes emblématiques du patrimoine français, avec des modèles prestigieux comme Bugatti et Delahaye des années 1930 !

Le Méhari Club de Haguenau présente un festival dédié aux voitures anciennes emblématiques du patrimoine français. Des marques prestigieuses telles que Bugatti et Delahaye, datant notamment des années 1930, y seront exposées.

Fort du succès de son exposition consacrée exclusivement à la marque Citroën, qui avait attiré plus de 2000 visiteurs il y a trois ans, le club a décidé de renouveler l’expérience sous la forme d’un festival dédié aux voitures françaises, couvrant la période de 1900 à 1985.

Un historien sera également présent afin d’évoquer les tournages de films auxquels a participé Louis de Funès.

Buvette et restauration sur place. .

1 rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 12 05 58 patrickrebmann@free.fr

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English :

The Méhari Club de Haguenau invites you to a festive festival dedicated to classic cars emblematic of France’s heritage, with prestigious models such as Bugatti and Delahaye from the 1930s!

L’événement Festival de voitures françaises de 1900 à 1985 Haguenau a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau