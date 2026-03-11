Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives !

Maison forestière Heuscheuer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette sortie participative, guidée par l’association Action Défense Nature, vise à limiter le développement de plusieurs plantes invasives qui tendent à proliférer en forêt indivise de Haguenau.

Cette sortie participative, organisée dans le cadre de la journée citoyenne et guidée par l’association Action Défense Nature, vise à limiter le développement de plusieurs plantes invasives qui tendent à proliférer en forêt indivise de Haguenau, afin de redonner toute sa naturalité à notre belle forêt.

Prévoir des gants

Sortie adaptée aux familles

Nombre de participants limité à 25 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 30 mai à 17h 0 .

Maison forestière Heuscheuer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

This participative outing, guided by the Action Défense Nature association, aims to limit the development of several invasive plants that tend to proliferate in the Haguenau undivided forest.

L’événement Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives ! Haguenau a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau