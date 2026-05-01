Friperie du printemps organisé par Caritas Haguenau
Friperie du printemps organisé par Caritas Haguenau samedi 30 mai 2026.
Haguenau
Friperie du printemps organisé par Caritas
1 rue de la Vieille Ile Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez profiter de nombreuses bonnes affaires solidaires et découvrir un large choix d’articles à petits prix. Une belle occasion de faire des économies tout en soutenant les actions de Caritas.
Grand déstockage de printemps organisé par Caritas à Haguenau !
Venez profiter de nombreuses bonnes affaires solidaires et découvrir un large choix d’articles à petits prix. Une belle occasion de faire des économies tout en soutenant les actions de Caritas.
Gâteaux et boissons seront également proposés sur place pour un moment convivial. .
1 rue de la Vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 25 36 32 silvaspat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take advantage of the many solidarity bargains and discover a wide choice of items at low prices. A great opportunity to save money while supporting Caritas.
L’événement Friperie du printemps organisé par Caritas Haguenau a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Apéro mobilité faciliter ses déplacements dans la Communauté d’Agglomération de Haguenau Haguenau 28 mai 2026
- Apéro quiz la musique Haguenau 29 mai 2026
- Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives ! Haguenau 30 mai 2026
- Festival de voitures françaises de 1900 à 1985 Haguenau 30 mai 2026
- Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol Haguenau 30 mai 2026