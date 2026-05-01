Haguenau

Friperie du printemps organisé par Caritas

1 rue de la Vieille Ile Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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Grand déstockage de printemps organisé par Caritas à Haguenau !

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Gâteaux et boissons seront également proposés sur place pour un moment convivial. .

1 rue de la Vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 25 36 32 silvaspat@gmail.com

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English :

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L’événement Friperie du printemps organisé par Caritas Haguenau a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau