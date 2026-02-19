Apéro mobilité faciliter ses déplacements dans la Communauté d’Agglomération de Haguenau Haguenau

Apéro mobilité faciliter ses déplacements dans la Communauté d’Agglomération de Haguenau

Pl. Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez exprimer vos questions sur les déplacements dans l’Agglomération de Haguenau et repartez avec un éventail de solutions concrètes ! Rejoignez-nous pour un apéro-discussion sur les mobilités, animé par les équipes de l’Agglomération, du réseau Ritmo, de l’Agence du climat, de Citiz, de la SNCF, du PETR Alsace du Nord et de l’Office de Tourisme.

Lors de cet événement, vous aurez l’occasion de plonger au cœur des enjeux actuels de la mobilité, liés aux questions de santé, d’écologie et d’économie.

Au programme

– Rencontre avec les acteurs de la mobilité bus, train, autopartage, vélo… pour mieux comprendre les solutions existantes sur le territoire,

– Jeux et animations participatives pour tester vos connaissances et comparer les modes de déplacement,

– Idées reçues et questions ouvertes venez poser toutes vos questions à celles et ceux qui organisent la mobilité au quotidien,

– Ateliers d’échange pour partager vos expériences, vos freins et vos attentes pour les mobilités de demain.

Venez découvrir ces sujets tout en partageant un moment convivial autour d’un apéritif ! 0 .

Pl. Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 24 82 82 oceane.roy@agenceduclimat-strasbourg.eu

English :

Come and ask your questions about getting around in the Haguenau conurbation, and leave with a range of concrete solutions! Join us for an aperitif-discussion on mobility, hosted by teams from the Agglomération, the Ritmo network, the Agence du climat, Citiz, the SNCF, the PETR Alsace du Nord and the Tourist Office.

