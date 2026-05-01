Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol Haguenau
Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol Haguenau samedi 30 mai 2026.
Haguenau
Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol
1 rue de la vieille Ile Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Portes Ouvertes de l’Association Bous’ol, épicerie sociale et solidaire, à l’occasion de ses 15 ans.
Portes Ouvertes de l’Association Bous’ol, épicerie sociale et solidaire, à l’occasion de ses 15 ans. .
1 rue de la vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 74 bousol@agglo-haguenau.fr
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English :
Open house for the Bous’ol Association, a social grocery store celebrating its 15th anniversary.
L’événement Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol Haguenau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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