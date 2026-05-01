Haguenau

Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol

1 rue de la vieille Ile Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Portes Ouvertes de l’Association Bous’ol, épicerie sociale et solidaire, à l’occasion de ses 15 ans.

Portes Ouvertes de l’Association Bous’ol, épicerie sociale et solidaire, à l’occasion de ses 15 ans. .

1 rue de la vieille Ile Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 74 bousol@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house for the Bous’ol Association, a social grocery store celebrating its 15th anniversary.

L’événement Portes Ouvertes 15 ans Association Bou’sol Haguenau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau