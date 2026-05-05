Haguenau

Apéro quiz la musique

24 André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Questions insolites sur les artistes cultes, les tubes incontournables, les bandes originales de films ou encore les grands classiques de la chanson: il y en aura pour toutes les oreilles et tous les niveaux.

Et si on s’amusait avec la musique ?

Questions insolites sur les artistes cultes, les tubes incontournables, les bandes originales de films ou encore les grands classiques de la chanson: il y en aura pour toutes les oreilles et tous les niveaux.

Entre amis ou en famille, composez votre équipe. Il ne vous reste plus qu’à jouer en testant vos connaissances. Vous êtes seul ? Nous vous trouverons des partenaires.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 0 .

24 André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

Unusual questions about cult artists, unmissable hits, film soundtracks and classic songs: there’s something for every ear and every level.

L’événement Apéro quiz la musique Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau