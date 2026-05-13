Braderie Haguenau
Braderie Haguenau samedi 6 juin 2026.
Haguenau
Braderie
24 rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Faites plaisir et faites-vous plaisir grâce à nos documents retirés des collections, vendus à 1€ l’unité. Romans, documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées, CD et DVD, il y en aura pour tous les goûts.
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24 rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr
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L’événement Braderie Haguenau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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